Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 200 metre bireysel karışıkta finale çıktı
Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Viktoria Zeynep Güneş, finale yükseldi.
İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen organizasyonun 5. gün akşam seansında, kadınlar 200 metre bireysel karışık yarı finalinde mücadele eden Viktoria Zeynep Güneş, 2.12.73'lük derecesiyle yarışı tamamladı.
Bu süresiyle genel sıralamada beşincilik elde eden milli sporcu, yarın akşam seansında yapılacak finallerde madalya mücadelesi verecek.
Öte yandan, erkekler 50 metre kelebek finalinde 22.48'lik derecesiyle altın madalya kazanan Ukraynalı Andriy Govorov, kendine ait Avrupa şampiyonası rekorunu yeniledi.
- 7.8.2018 20:20
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 4
Yorum
GS64 tvlerde adamin iki lafindan biri ,,kulüplerimizde profesyonellerimiz eksik,, demesiydi. e noldu camiayi profesyonellestirdinmi bari?
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Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
Toplam 27
Yorum
:) Söylediğin ihtimallere göre pozisyonun devamında rodrigues de düşebilir o zaman da kırmızı yanlış olur. Teşekkürler iyi güldüm :)
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Galatasaray lige iyi başlıyor
Toplam 2
Yorum
Cimbom Tabi iyi olucaz gomis giderse daha da iyi olucaz fb ali koç geldi diye havalanmasın bu sene yine ve yeniden ŞAMPİYON GS
Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 200 metre bireysel karışıkta finale çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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