Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 200 metre bireysel karışıkta finale çıktı – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda , kadınlar bireysel karışıkta finale çıktı

    Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 200 metre bireysel karışıkta finale çıktı

    Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan , finale yükseldi.

    İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen organizasyonun 5. gün akşam seansında, kadınlar bireysel karışık yarı finalinde mücadele eden , 2.12.73'lük derecesiyle yarışı tamamladı.

    Bu süresiyle genel sıralamada beşincilik elde eden , yarın akşam seansında yapılacak finallerde madalya mücadelesi verecek.

    Öte yandan, erkekler 50 metre kelebek finalinde 22.48'lik derecesiyle altın madalya kazanan Ukraynalı Andriy Govorov, kendine ait Avrupa şampiyonası rekorunu yeniledi.

    1. 7.8.2018 20:20
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