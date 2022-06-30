Yeni Malatyaspor'da kayyum tehlikesi

Transfer tahtasını açabilmek için 85 milyon lira bulması gereken Yeni Malatyaspor'da yeni yönetim de göreve devam etmeme kararı aldı. Kulüp başkanı Aziz Ayboğa, yazılı açıklamasında, 26 Haziran Pazar günü seçimli genel kurulda kendisini başkan olarak seçen kulüp delegelerine teşekkür etti. Olaganüstü genel kurulun 10 Temmuz Pazar günü yapılacağı açıklandı.



TETTEH'E ÖDEME YAPILDI

Sarı-siyahlı kulüp bir yandan yeni yönetim arayışlarını sürdürürken, diğer yandan da serbest kalma tehlikesi olan yıldızlarına ödeme yapmaya uğraşıyor. İlk olarak Arap kulüpleriyle görüşen Benjamin Tetteh'e ödeme yapan Y.Malatyaspor, golcü yıldızın serbest kalmasını engelledi. Ganalı forvetten gelecek parayla, transfer yasağı kaldırılmaya çalışılacak.