Ayboğa’ya kutlama

TFF, Yeni Malatya'da başkan seçilen Aziz Ayboğa'yı kutladı. Yapılan açıklamada "Yeni Malatyaspor'un gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Aziz Ayboğa ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz" denildi.
TFF,Yeni Malatya'da başkan seçilen Aziz Ayboğa'yı kutladı. Yapılan açıklamada "Yeni Malatyaspor'un gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Aziz Ayboğa ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz" denildi.