Haberler Yeni Malatyaspor Kadro dışı kalan Sadık Çiftpınar özür diledi

Kadro dışı kalan Sadık Çiftpınar özür diledi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın önüne geçen hareket ise Sadık Çiftpınar'dan geldi. Tecrübeli futbolcu taraftarlara önce hakaret etti sonra sahayı terk etmek istedi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çiftpınar pişman olduğunu dile getirerek herkesten özür diledi.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 09:21
Kadro dışı kalan Sadık Çiftpınar özür diledi

Yeni Malatyaspor'da taraftarlara hareket çeken ve kadro dışı kalan Sadık Çiftpınar, Beyaz TV'ye konuştu.

Tecrübeli savunmacı yaptığı açıklamada, "2014-15 senesinde girdim bu kulübe ve birçok başarı elde ettim. Şu an içinde bulunduğumuz pozisyondan dolayı çok üzgünüm. Fedakarlık yaparak, sakatlığımın olmasına rağmen çıkıp oynadığım zamanlar oldu. Son iki iç saha maçında Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında sonuna kadar mücadelemizi verdik. Bugünkü maçta da ikinci yediğimiz golden sonra tribünler hiç anlamadığım bir anda tepki göstermeye başladı. Benim asla art niyetli bir davranışım olmaz. Ayların vermiş olduğu psikolojik bir yıkım. Hepsi bizde psikolojik bir etki bıraktı." dedi.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Yaptığı hareketin doğru olmadığını belirten Sadık Çiftpınar, "Tribünde belki yüzlerce kişi bağırıyor ama belki birisiyle göz göze geldikten sonra o hareketi yaptım. Doğru olmadığını da kabul ediyorum ve herkesten de özür diliyorum. Çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı."

"NOUMA İLE KIYASLANMAK DOĞRU DEĞİL"

Tecrübeli stoper ayrıca, "2. golü yedikten sonra bana ve aileme küfürler edildi. Bende de zaten nabız 180. 6-7 sene emek verdiğiniz bir camianın taraftarından bunları işitmek ağrıma gitti. Yaptığım hareketin doğru olduğunu savunmuyorum ama durum bu. O hareketi yaptıktan sonra sahadan yok olmayı istedim. Kadro dışı kalmam kulübün kararı saygı duyuyorum. Sahada kalırsam olay büyüye bilirdi o yüzden çıkmak istedim. Nouma ile kıyaslanmak doğru şeyler değil. Ben bu hareketten dolayı çok üzgünüm ve herkesten özür diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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