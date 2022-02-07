Haberler Yeni Malatyaspor Adil Gevrek resmen açıkladı! "Mustafa Eskihellaç Beşiktaş'a giderse..."

Adil Gevrek resmen açıkladı! "Mustafa Eskihellaç Beşiktaş'a giderse..."

Süper Lig'de Sumudica ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ve Konyaspor, sarı kırmızılı oyuncu Mustafa Eskihellaç için Yeni Malatyaspor'a teklifini iletti. Transferle ilgili açıklamalarda bulunan sarı kırmızılıların başkanı Adil Gevrek açıklamalarda bulundu. Gevrek, resmi teklifi açıklarken istedikleri bonservis bedelini de fotomac.com.tr'ye açıkladı. İşte tüm detaylar... | Ömer Faruk Özcan / ÖZEL HABER

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 17:17 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 17:20
ÖMER FARUK ÖZCAN
Adil Gevrek resmen açıkladı! "Mustafa Eskihellaç Beşiktaş'a giderse..."

Süper Lig'de Sumudica ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ve Konyaspor, sarı kırmızılı oyuncu Mustafa Eskihellaç için Yeni Malatyaspor'a teklifini iletti.

Adil Gevrek resmen açıkladı! "Mustafa Eskihellaç Beşiktaş'a giderse..."

Transferle ilgili açıklamalarda bulunan sarı kırmızılıların başkanı Adil Gevrek açıklamalarda bulundu. Gevrek, resmi teklifi açıklarken istedikleri bonservis bedelini de açıkladı.

Adil Gevrek resmen açıkladı! "Mustafa Eskihellaç Beşiktaş'a giderse..."

İşte fotomac.com.tr'ye konuşan Adil Gevrek'in açıklamaları:

Beşiktaş ve Konyaspor'dan Mustafa Eskihellaç için teklif aldık. Oyuncumuz için 3 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğimizi iki kulübe de ilettik. Görüşmelerimiz sürüyor. Henüz anlaştıımız bir kulüp yok.

Adil Gevrek resmen açıkladı! "Mustafa Eskihellaç Beşiktaş'a giderse..."

"BEŞİKTAŞ' GİDERSE..."

Fakat Mustafa Eskihellaç'ı alan takım Beşiktaş olursa oyuncumuz kiralanacak, bonservisi bizde kalacak.

Adil Gevrek resmen açıkladı! "Mustafa Eskihellaç Beşiktaş'a giderse..."

MUSTAFA ESKİHELLAÇ KİMDİR?

Düzyurtspor altyapısından yetişen Mustafa, 4 yıl önce Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Elazığspor ve Boluspor'da kiralık olarak görev yapan sağ kanat oyuncusu, son 2 sezonda sarı kırmızı kulüpte forma giydi.

Mustafa, bu sezon Yeni Malatyaspor ile çıktığı 21 maçta 3 gol atan Mustafa, 3 de asist yaptı.

DİĞER
Son dakika... Diagne'nin ayrılığı sonrası 2 yıldız birden! PSG'nin genç ismi...
TikTok fenomeninin otomobilinin bagajından çıplak adam çıktı! Bethany Coker şok yaşadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor