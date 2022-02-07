Adil Gevrek resmen açıkladı! "Mustafa Eskihellaç Beşiktaş'a giderse..."

Süper Lig'de Sumudica ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ve Konyaspor, sarı kırmızılı oyuncu Mustafa Eskihellaç için Yeni Malatyaspor'a teklifini iletti.
Süper Lig'de Sumudica ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ve Konyaspor, sarı kırmızılı oyuncu Mustafa Eskihellaç için Yeni Malatyaspor'a teklifini iletti.
Transferle ilgili açıklamalarda bulunan sarı kırmızılıların başkanı Adil Gevrek açıklamalarda bulundu. Gevrek, resmi teklifi açıklarken istedikleri bonservis bedelini de açıkladı.
İşte fotomac.com.tr'ye konuşan Adil Gevrek'in açıklamaları:
Beşiktaş ve Konyaspor'dan Mustafa Eskihellaç için teklif aldık. Oyuncumuz için 3 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğimizi iki kulübe de ilettik. Görüşmelerimiz sürüyor. Henüz anlaştıımız bir kulüp yok.
"BEŞİKTAŞ' GİDERSE..."
Fakat Mustafa Eskihellaç'ı alan takım Beşiktaş olursa oyuncumuz kiralanacak, bonservisi bizde kalacak.
MUSTAFA ESKİHELLAÇ KİMDİR?
Düzyurtspor altyapısından yetişen Mustafa, 4 yıl önce Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Elazığspor ve Boluspor'da kiralık olarak görev yapan sağ kanat oyuncusu, son 2 sezonda sarı kırmızı kulüpte forma giydi.
Mustafa, bu sezon Yeni Malatyaspor ile çıktığı 21 maçta 3 gol atan Mustafa, 3 de asist yaptı.