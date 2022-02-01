Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Adem Ljajic açıklaması! Beşiktaş...

Sezon başında kadro dışı bırakılan Adem Ljajic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Başakşehir 'e transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu için Yeni Malatyaspor devreye girmişti.

Transferde olumlu mesafe kateden Yeni Malatyaspor 'da başkan Adil Gevrek , Ljajic transferiyle ilgili Ömer Faruk Özcan 'a flaş açıklamalarda bulundu.

Adil Gevrek, "Beşiktaş'a teklifimizi yaptık. Beşiktaş, transfere olumlu bakıyor. Ancak şu anda Adem Ljajic'ten haber bekliyoruz. Eğer kararın verirse kadromuza dahil edeceğiz. Şu anda oyuncudan haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.