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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Adem Ljajic açıklaması! Beşiktaş...

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'in Başakşehir'e transfer olacağı konuşulurken, Yeni Malatyaspor devreye girmişti. Transferde olumlu mesafe kateden Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, Ljajic transferiyle ilgili Ömer Faruk Özcan'a flaş açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar... | fotomac.com.tr / ÖZEL HABER

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 20:08 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 20:14
ÖMER FARUK ÖZCAN
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Adem Ljajic açıklaması! Beşiktaş...

Sezon başında kadro dışı bırakılan Adem Ljajic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Başakşehir'e transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu için Yeni Malatyaspor devreye girmişti.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Adem Ljajic açıklaması! Beşiktaş...

Transferde olumlu mesafe kateden Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, Ljajic transferiyle ilgili Ömer Faruk Özcan'a flaş açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Adem Ljajic açıklaması! Beşiktaş...

Adil Gevrek, "Beşiktaş'a teklifimizi yaptık. Beşiktaş, transfere olumlu bakıyor. Ancak şu anda Adem Ljajic'ten haber bekliyoruz. Eğer kararın verirse kadromuza dahil edeceğiz. Şu anda oyuncudan haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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