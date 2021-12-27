Fenerbahçe maçı kazanmayı hak etti

Yeni Malatya'nın hocası Marius Sumudica, "F.Bahçe, bizden daha iyi oynadı. Bizden bir gün fazla dinlendiler. İlk yarı şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Kadromuz da kısıtlı. F.Bahçe hak etti" diye konuştu. Sumudica, Süper Lig'de 5 kez ile en fazla F.Bahçe'ye yenildi.
Yeni Malatya'nın hocası Marius Sumudica, "F.Bahçe, bizden daha iyi oynadı. Bizden bir gün fazla dinlendiler. İlk yarı şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Kadromuz da kısıtlı. F.Bahçe hak etti" diye konuştu. Sumudica, Süper Lig'de 5 kez ile en fazla F.Bahçe'ye yenildi.