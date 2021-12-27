Haberler Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı kazanmayı hak etti

Fenerbahçe maçı kazanmayı hak etti

Yeni Malatya'nın hocası Marius Sumudica, "F.Bahçe, bizden daha iyi oynadı. Bizden bir gün fazla dinlendiler. İlk yarı şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Kadromuz da kısıtlı. F.Bahçe hak etti" diye konuştu. Sumudica, Süper Lig'de 5 kez ile en fazla F.Bahçe'ye yenildi.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe maçı kazanmayı hak etti
Yeni Malatya'nın hocası Marius Sumudica, "F.Bahçe, bizden daha iyi oynadı. Bizden bir gün fazla dinlendiler. İlk yarı şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Kadromuz da kısıtlı. F.Bahçe hak etti" diye konuştu. Sumudica, Süper Lig'de 5 kez ile en fazla F.Bahçe'ye yenildi.
DİĞER
Süper Lig Puan Durumu: 26 Aralık TFF ile 19. Hafta Süper Lig Puan Durumu sıralama tablosu nasıl? 19. Hafta maç sonuçları
Sosyal medyada yeni dönem: 880 bin TL'ye kadar beyanname yok! Hesap açmaları şart
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor