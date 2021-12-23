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Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı sonrası ortalık karıştı! Adil Gevrek Hüseyin Göçek'e saldırdı

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, 2-0 öne geçtiği maçta Kayserispor ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kaldı. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, karşılaşma sonrası sahaya girerek maçın hakemin Hüseyin Göçek'e saldırı girişiminde bulundu. İşte detaylar...

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 19:23 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 19:37
Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı sonrası ortalık karıştı! Adil Gevrek Hüseyin Göçek'e saldırdı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor, Yeni Malatya Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, 2-0 öne geçtiği maçta rakibiyle uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kaldı ve üst üste 8. maçından da galibiyet çıkaramadı.

Mücadele sonrası Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, sahaya girerek maçın hakemi Hüseyin Göçek'in üzerine yürüyerek saldırı girişiminde bulundu. Futbolcular, Gevrek'i engellerken hakemlerin çevik kuvvet koridorunda sahada beklediği öğrenildi.

İşte o anlar:

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