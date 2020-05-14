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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Yeni ’da 2. grup da iyi

Yeni Malatya’da 2. grup da iyi

Yeni 'da corona virüsü testi yapılan 2. grupta da pozitif bulguya rastlanılmadığı açıklandı. Sarı- kırmızılı takım, testin ardından sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Yeni 'da corona virüsü testi yapılan 2. grupta da pozitif bulguya rastlanılmadığı açıklandı. Sarı- kırmızılı takım, testin ardından sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sarı- kırmızılılarda lig başlayana kadar hazırlıklar, günde iki idmanla devam edecek.
  1. 14.5.2020
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