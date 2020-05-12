''Henüz çok erken''

Ortamın uygun hale getirilmesi gerektiğini belirten Karaman, "Temmuzda ortamın daha sıhhatli olacağını düşünüyorum. Zaten 8 tane lig, birde kupa maçları kalmış. Sıkıştırılmış bir takvim uygulanabilir" diye konuştu.