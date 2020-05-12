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12 Mayıs 2020, Salı
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''Henüz çok erken''

''Henüz çok erken''

'in, 'da yeniden başlaması beklenirken 'un hocası , "Ben de oynatılmasından yanayım fakat 12 Haziran'ın doğru tarih olduğuna inanmıyorum. temaslı bir oyun, kimi nasıl koruyacaksın mantıklı görünmüyor" dedi.

Ortamın uygun hale getirilmesi gerektiğini belirten Karaman, "Temmuzda ortamın daha sıhhatli olacağını düşünüyorum. Zaten 8 tane lig, birde kupa maçları kalmış. Sıkıştırılmış bir takvim uygulanabilir" diye konuştu.

  1. 12.5.2020
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