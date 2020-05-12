''Henüz çok erken''
Süper Lig'in, 12 Haziran'da yeniden başlaması beklenirken Yeni Malatyaspor'un hocası Hikmet Karaman, "Ben de oynatılmasından yanayım fakat 12 Haziran'ın doğru tarih olduğuna inanmıyorum. Futbol temaslı bir oyun, kimi nasıl koruyacaksın mantıklı görünmüyor" dedi.
Ortamın uygun hale getirilmesi gerektiğini belirten Karaman, "Temmuzda ortamın daha sıhhatli olacağını düşünüyorum. Zaten 8 tane lig, birde kupa maçları kalmış. Sıkıştırılmış bir takvim uygulanabilir" diye konuştu.
- 12.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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