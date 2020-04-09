Adil Gevrek: 3 hafta lazım

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gençlik ve Eğitim Derneği'nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında soruları yanıtladı. Sözlerine corona virüsü salgını dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı dileyerek başlayan Başkan Gevrek, "Rabbim bu dönemi en kısa sürede atlamayı nasip etsin. Şu an ülke olarak yapacağımız en önemli şey kendimizi izole etmek. Bu sürecin sonunun ülkemiz adına güzel olacağını düşünüyorum" dedi. Gevrek, liglerin başlama süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Lig devam ederse devam ederse en az 3 haftalık bir hazırlık süreci gelecektir. Bunun için de gerekli hazırlıkların TFF tarafından yapılacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"BU TAKIM BURALARA KOLAY GELMEDİ"

Adil Gevrek, ligde 11 maçtır galibiyete hasret kalan Yeni Malatyaspor'un sıkıntıları aşarak hak ettiği yere geleceğini söyleyip, camiaya umut dağıttı. Gevrek, "Ligin ikinci yarısında büyük bir düşüş yaşadık. Ama ben camiamıza şunu söylemek istiyorum. Bu takım buralara kolay gelmedi. Nelerden geldik buraya düşünmek lazım. Bu süreçte birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekmektedir. Bizi düzlüğe çıkaracak en önemli olgu birlikteliğimiz olacaktır" diye konuştu.