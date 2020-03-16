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16 Mart 2020, Pazartesi
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Karaman'dan takıma isyan

Karaman'dan takıma isyan

futbolcularını suçlayıp, "Sen git 3 gün, 5 gün izin yap. Böyle bir şey olmaz. Çalışmazsan, mücadele etmezsen karşılığı bu olur” diye konuştu.

futbolcularını suçladı. Karaman, "Malatyaspor'un bugünkü durumu bugünden ibaret değil. Sen git 3 gün, 5 gün izin yap. Böyle bir şey olmaz. Çalışmazsan, mücadele etmezsen karşılığı bu olur" diye konuştu.
  1. 16.3.2020
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