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21 Haziran 2019, Cuma
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Fofana ’da

Fofana Malatya’da

Ülkemizi Avrupa’da temsil edecek , ’un Fildişili forvet-kanat oyuncusu ’yla 2 yıllık imza attı.

, ilk transferini gerçekleştirdi. Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek Y., 'da forma giyen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik Direktör 'ı takımın başına getirdikten sonra çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki forvet-kanat oyuncusuyla Başkan Adil Gevrek'in ofisinde 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Fofana'nın transferini Sergen Yalçın'ın çok istediği öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon yeşilbeyazlı formayla oynadığı 34 karşılaşmada 6 gol, 1 asist üretti.

MURAT VE FARNOLLE NİKAH TAZELEDİ
Y.Malatyaspor, iç transferde harekata başladı. Sarı-kırmızılılar, kaleci Farnolle ve orta saha 'la sözleşme yeniledi. Geçen sezon 23 maçta oynayan, iki 34 yaşındaki Beninli kaleci Farnolle'yle, 1+1 yıllık imza atıldı. Malatya'da 34 maçta boy gösteren 32 yaşındaki Murat Yıldırım ise 2 yıllık yeni sözleşmenin altına imza attı.

GUILHERME VE KAMARA MÜJDESİ
Yeni Malatyaspor , Murat Yıldırım ve kaleci Farnolle'den sonra iç transferde imzaların devam edeceğini müjdeledi. Gündüz, "Guilherme ile görüşüyoruz bizle devam ediyor, Kamara ile görüşüyoruz bizle devam ediyor" ifadelerini kullandı.

10 TRANSFERLE TOPLU İMZA
Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, transferde imza şov yapacaklarını duyurdu. Erdal Gündüz, "Yaklaşık 2 aydır takip ettiğimiz oyuncular var. İnşallah 10 transfer birden toplu imza atacağız" dedi.

  1. 21.6.2019
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