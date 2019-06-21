Fofana Malatya’da

Yeni Malatyaspor, ilk transferini gerçekleştirdi. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Y.Malatya, Konyaspor'da forma giyen Moryke Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki forvet-kanat oyuncusuyla Başkan Adil Gevrek'in ofisinde 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Fofana'nın transferini Sergen Yalçın'ın çok istediği öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon yeşilbeyazlı formayla oynadığı 34 karşılaşmada 6 gol, 1 asist üretti.



MURAT VE FARNOLLE NİKAH TAZELEDİ

Y.Malatyaspor, iç transferde harekata başladı. Sarı-kırmızılılar, kaleci Farnolle ve orta saha Murat Yıldırım'la sözleşme yeniledi. Geçen sezon 23 maçta oynayan, iki 34 yaşındaki Beninli kaleci Farnolle'yle, 1+1 yıllık imza atıldı. Malatya'da 34 maçta boy gösteren 32 yaşındaki Murat Yıldırım ise 2 yıllık yeni sözleşmenin altına imza attı.



GUILHERME VE KAMARA MÜJDESİ

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Murat Yıldırım ve kaleci Farnolle'den sonra iç transferde imzaların devam edeceğini müjdeledi. Gündüz, "Guilherme ile görüşüyoruz bizle devam ediyor, Kamara ile görüşüyoruz bizle devam ediyor" ifadelerini kullandı.



10 TRANSFERLE TOPLU İMZA

Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, transferde imza şov yapacaklarını duyurdu. Erdal Gündüz, "Yaklaşık 2 aydır takip ettiğimiz oyuncular var. İnşallah 10 transfer birden toplu imza atacağız" dedi.