Yeni Malatyaspor'da UEFA lisansı sevinci
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı UEFA lisans alan takımlar arasında yer alan Evkur Yeni Malatyaspor’da Kulüp Genel Müdürü Selçuk Günaydın, "Kulübümüz adına mutluluk verici bir olay" ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı UEFA lisans alan takımlar arasında yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'da Kulüp Genel Müdürü Selçuk Günaydın, bu durumun kulüp adına sevindirici olduğunu ifade etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) UEFA lisansı alan kulüpleri açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ankaragücü, BB Erzurumspor, Bursaspor ve Demir Grup Sivasspor, UEFA lisansı alamadı. Süper Lig'den Akhisarspor, Konyaspor, Alanyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa, Başakşehir, Trabzonspor ise UEFA lisansı almaya hak kazandı. Evkur Yeni Malatyaspor'da UEFA Lisansı almasıyla ilgili konuşan Kulüp Genel Müdürü Selçuk Günaydın, kulüp adına sevindirici bir durum olduğunu ifade etti.
"İÇERİSİNDE FARKLI KRİTERLERİ BULUNDURAN BİR MEKANİZMA"
Yeni Malatyaspor kulübü olarak daha önce de UEFA Lisansı alma hakkı elde ettikleri aktaran Günaydın, "UEFA Lisansı alınması konusu içerisinde farklı kriterleri bulunduran bir mekanizma. Burada kulübün ekonomik durumundan tutunda, kurumsal yapısına kadar bir çok maddede çok detaycı davranılıyor. Bu anlamda kulübümüz adına mutluluk verici bir olay" diye konuştu.
- 23.05.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
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gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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