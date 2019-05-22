Yeni Malatyaspor'da UEFA lisansı sevinci
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'da lisansı sevinci

Yeni Malatyaspor'da UEFA lisansı sevinci

'nun açıkladığı lisans alan takımlar arasında yer alan Evkur ’da Kulüp Genel Müdürü , "Kulübümüz adına mutluluk verici bir olay" ifadelerini kullandı.

'nun () açıkladığı lisans alan takımlar arasında yer alan Evkur 'da Kulüp Genel Müdürü , bu durumun kulüp adına sevindirici olduğunu ifade etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) UEFA lisansı alan kulüpleri açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ekiplerinden , Ankaragücü, BB Erzurumspor, ve Demir Grup Sivasspor, UEFA lisansı alamadı. Süper Lig'den Akhisarspor, , , , Rizespor, Malatyaspor, , , , Kasımpaşa, , ise UEFA lisansı almaya hak kazandı. Evkur Yeni Malatyaspor'da UEFA Lisansı almasıyla ilgili konuşan Kulüp Genel Müdürü Selçuk Günaydın, kulüp adına sevindirici bir durum olduğunu ifade etti.

"İÇERİSİNDE FARKLI KRİTERLERİ BULUNDURAN BİR MEKANİZMA"

Yeni Malatyaspor kulübü olarak daha önce de UEFA Lisansı alma hakkı elde ettikleri aktaran Günaydın, "UEFA Lisansı alınması konusu içerisinde farklı kriterleri bulunduran bir mekanizma. Burada kulübün ekonomik durumundan tutunda, kurumsal yapısına kadar bir çok maddede çok detaycı davranılıyor. Bu anlamda kulübümüz adına mutluluk verici bir olay" diye konuştu.

  1. 23.05.2019
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