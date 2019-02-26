E.Yeni Malatyaspor kupada yarı finali hedefliyor
26 Şubat 2019, Salı
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E. kupada yarı finali hedefliyor

E.Yeni Malatyaspor kupada yarı finali hedefliyor

E., yarın Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında ile deplasmanda karşılaşacak.

'de 5 haftadır galibiyet alamayan E., moral arıyor. Tarihinde ilk kez kupada çeyrek finalde mücadele eden ekibi, rövanş karşılaşmasında yarın ile Bornova Stadı'nda karşılaşacak.

Saat 20.00'de başlayacak olan zorlu müsabakayı yönetecek. Malatya'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Malatya temsilcisi, her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını yarı finale yazdıracak.

Karşılaşma öncesinde E.Yeni Malatyaspor'da sakat sayısının fazlalığı teknik direktör Erol Bulut'u düşündürüyor.
Sarı - kırmızılılarda Kamara, Bifouma, Mina, Murat Akça, , sakatlıklarından dolayı çeyrek final rövanş maçında forma giyemeyecek.

  1. 26.02.2019
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