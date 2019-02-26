E.Yeni Malatyaspor kupada yarı finali hedefliyor
E.Yeni Malatyaspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig'de 5 haftadır galibiyet alamayan E.Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupasında moral arıyor. Tarihinde ilk kez kupada çeyrek finalde mücadele eden Malatya ekibi, çeyrek final rövanş karşılaşmasında yarın Göztepe ile Bornova Stadı'nda karşılaşacak.
Saat 20.00'de başlayacak olan zorlu müsabakayı Serkan Çınar yönetecek. Malatya'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Malatya temsilcisi, her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını yarı finale yazdıracak.
Karşılaşma öncesinde E.Yeni Malatyaspor'da sakat sayısının fazlalığı teknik direktör Erol Bulut'u düşündürüyor.
Sarı - kırmızılılarda Kamara, Bifouma, Mina, Murat Akça, Erkan Kaş, sakatlıklarından dolayı çeyrek final rövanş maçında forma giyemeyecek.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
E.Yeni Malatyaspor kupada yarı finali hedefliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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