Yeni Malatyaspor galibiyet peşinde

Ligde ikinci yarıya istediği gibi başlayamayan Y.Malatya, gözünü Rize deplasmanına çevirdi. Kaleci Ertaç Özbir ve golcü Ömer Şişmanoğlu, galip gelen taraf olmak istediklerini söyledi. Ertaç, "Zor bir maç olacak. Rize'ye 3 puan almak için gideceğiz. Takımımızın hedefi her zaman tüm karşılaşmalarda galibiyet almak. Rize'den 3 puanla dönmek istiyoruz" derken, Şişmanoğlu, "Savaşacağız ve Malatyaspor'u en güzel yere getirmek için çalışacağız. Önümüzde 5 maçtır yenilmeyen Rizespor var. Rize'den 3 puanla döneceğiz" ifadelerini kullandı.