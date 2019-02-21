Yeni Malatyaspor galibiyet peşinde
21 Şubat 2019, Perşembe
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galibiyet peşinde

Yeni Malatyaspor galibiyet peşinde

Son 4 maçtır galibiyete hasret kalan ’da kaleci Ertaç ve , “Rize’den 3 puanla döneceğiz” diye zafer sözü verdi.

Ligde ikinci yarıya istediği gibi başlayamayan Y.Malatya, gözünü Rize deplasmanına çevirdi. Kaleci Ertaç Özbir ve golcü , galip gelen taraf olmak istediklerini söyledi. Ertaç, "Zor bir maç olacak. Rize'ye 3 puan almak için gideceğiz. Takımımızın hedefi her zaman tüm karşılaşmalarda galibiyet almak. Rize'den 3 puanla dönmek istiyoruz" derken, Şişmanoğlu, "Savaşacağız ve Malatyaspor'u en güzel yere getirmek için çalışacağız. Önümüzde 5 maçtır yenilmeyen Rizespor var. Rize'den 3 puanla döneceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 21.2.2019
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