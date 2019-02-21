Yeni Malatyaspor galibiyet peşinde
Son 4 maçtır galibiyete hasret kalan Yeni Malatyaspor’da kaleci Ertaç ve Ömer Şişmanoğlu, “Rize’den 3 puanla döneceğiz” diye zafer sözü verdi.
Ligde ikinci yarıya istediği gibi başlayamayan Y.Malatya, gözünü Rize deplasmanına çevirdi. Kaleci Ertaç Özbir ve golcü Ömer Şişmanoğlu, galip gelen taraf olmak istediklerini söyledi. Ertaç, "Zor bir maç olacak. Rize'ye 3 puan almak için gideceğiz. Takımımızın hedefi her zaman tüm karşılaşmalarda galibiyet almak. Rize'den 3 puanla dönmek istiyoruz" derken, Şişmanoğlu, "Savaşacağız ve Malatyaspor'u en güzel yere getirmek için çalışacağız. Önümüzde 5 maçtır yenilmeyen Rizespor var. Rize'den 3 puanla döneceğiz" ifadelerini kullandı.
- 21.2.2019
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