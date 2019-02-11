Malatya yakalandı – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Malatya yakalandı

Malatya yakalandı

Hakem Meler’in tartışmalı penaltı kararlarıyla öne çıktığı maçta Malatyaspor Aleksic’le öne geçti. Yeşil-beyazlılar, Jahovic’in penaltısıyla yenilmezlik serisini 6’ya yükseltti

Spor Toto 'in iki flaş ekibini karşı karşıya getiren maçta Atiker , evinde Evkur 'a takıldı. İlk yarıdaki en önemli pozisyonda 45+6'da Murat Akça ile Jevtovic'in ikili mücadelesinde, Jevtovic yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Meler, VAR kararıyla penaltıyı iptal etti ve kendisini aldatmaya yönelik hareketten Jevtovic'e de gösterdi. İkinci yarıda 59'da Bifouma'nın şutu direkte patladı. 74'te Aleksic golü buldu: 0-1. 84'te Jahovic penaltıdan eşitliği sağladı: 1-1. 90+1'de , boş kale yerine topu auta gönderdi. 90+6'da ise Konya'nın Kamara'nın elle oynadığı gerekçesiyle yaptığı penaltı itirazını VAR'dan da izleyen hakem Meler 'devam' dedi. Konya ve Malatya üst üste 2. beraberliklerinin altına imza attı.

FARNOLLE, BEŞİKTAŞ MAÇINDA CEZALI
Malatyaspor'un başarılı kalecisi Fabian Farnolle, Konya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 34 yaşındaki Beninli eldiven gelecek hafta Cuma günü Malatya'da oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

100
Konyaspor'un Sloven sağ beki Skubic, Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. Türkiye'de Ocak 2016'dan bu yana en fazla gole doğrudan katkı yapan defans oyuncusu oldu (23; 11 gol ve 12 asist).

JAHOVIC, FARNOLLE'Yİ ISIRDI!
Penaltıyı gole çevirdikten sonra topu almak için hamle yapan Jahovic, Farnolle'yle kapıştı. Jahovic, Beninli kalecinin elini ısırırken, hakem her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

HAKEM UMUT MELER PENALTIYI VERMEDİ
Konyaspor Aykut Kocaman, hakem Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Kocaman, "Halil Umut Meler 2-3 haftadır görev almıyordu. Bugünkü maç performansını beğenmedim ve formsuz gördüm. Rakip oyuncunun topa eliyle gitmesini ben ve herkes gördü. Ancak buradan penaltı kararının çıkmamasına bir şey demiyorum" diye isyan etti.

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Konya'da Jahovic, Süper Lig kariyerinde 51 maçta 30 gole direkt etki etti. (25 gol-5 asist)

BULUT 1 PUANA SEVİNDİ: 'YERİMİZİ KORUDUK'
Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bulut, "Zor bir deplasmanda yenemiyorsan yenilmeyeceksin paranoyası... Tabi son dakikalara baktığımızda kaybettiğimiz 2 puan var, 3 puanı alabilirdik. Nitekim yerimizi koruyoruz. 1 puan aldığımızdan dolayı mutluyuz. Ama işin üzücü tarafı son dakikada iki puan kaybetmemiz" dedi.

KONYA'DA MALATYA OTOBÜSÜNE SALDIRI
Konya maçının ardından stadyumdan ayrılıp, havalimanına giden Yeni Malatya kafilesini taşıyan otobüs, taşlı saldırıya uğradı. Yaralananın olmadığı saldırıda takım otobüsünün camı kırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren 18 yaşından küçük 2 taraftar gözaltına alındı.

  1. 11.2.2019
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