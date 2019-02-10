Süper Lig'de Suarez vakası! Rakibini ısırdı... - Fotomaç
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Süper Lig'de Suarez vakası! Rakibini ısırdı...
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor, Yeni Konya Stadyumu'nda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Mücadele 1-1 tamamlanırken maçın önüne çıkan bir olay gerçekleşti.
10 Şubat 2019 Pazar, 17:33:32
Güncelleme: 17:34:41
Kıran kırana geçen maçın son bölümleri nefes keserken, ev sahibi takımın beraberlik golünün ardından kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Müsabakanın 85. dakikasında Adis Jahovic'in yer kaldığı pozisyonun ardından maçın hakemi Halil Umut Meler, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı atışında topun başına gelen Makedon golcü, Malatyaspor kalecisi Farnolle'yi ters köşeye yatırdı ve skoru 1-1'e getirdi.
Golün ardından Konyasporlu ve Malatyasporlu futbolcular birbirine girdi. Jahovic, topu alıp santra çizgisine gitmek isterken, Beninli kaleci topu vermek istemedi.
İki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanırken Jahovic, kaleci Farnolle'nin elini ısırdı.