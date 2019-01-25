Yeni Malatyaspor’da sakatlardan iyi haber
Evkur Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına İstanbul’da devam ediyor. Öte yandan Malatya ekibinde sakat olan futbolculardan iyi haber geldi.
Öte yandan Antalya kampında sakatlanan Mustafa Akbaş'ın tedavisinde sona gelindiği ve başarılı oyuncunun takımla çalışacaklara başladığı ifade edildi. Akbaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosuna alınabileceği ifade edildi.
- 25.1.2019 15:26
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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