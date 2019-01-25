Yeni Malatyaspor’da sakatlardan iyi haber
25 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

’da sakatlardan

Yeni Malatyaspor’da sakatlardan iyi haber

Evkur ’da ’in 19. haftasında deplasmanda ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ’da devam ediyor. Öte yandan Malatya ekibinde sakat olan futbolculardan geldi.

'nda oynadığı Bodrumspor müsabakasının ardından geçtiği 'da maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İstanbul'da 'in tesislerinde hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılarda sakat oyunculardan güzel haber geldi. Daha önce 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan ve kampta sakatlanan Guilherme'nin Fenerbahçe maçı kadrosunda yer alacak olmaları teknik heyetin yüzünü güldürürken, burnundan operasyon geçiren Aleksic'in de oynamasına engel bir durumunun bulunmadığı öğrenildi. Murat Akça ve Rahman Buğra Çağıran'ın durumlarının ise maç saatinde belli olacağı açıklandı.

Öte yandan kampında sakatlanan 'ın tedavisinde sona gelindiği ve başarılı oyuncunun takımla çalışacaklara başladığı ifade edildi. Akbaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosuna alınabileceği ifade edildi.
  1. 25.1.2019 15:26
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Malatyaspor’da sakatlardan iyi haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN