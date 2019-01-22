Evkur Yeni Malatyaspor Kebano ve Aboubakar ile görüşüyor
Evkur Yeni Malatyaspor, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen Fransız Neeskens Kebano ile santrfor Aboubakar Kamara'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Hücum bölgesi için transfer görüşmelerini sürdüren Malatyaspor, aradığı isimleri İngiliz ekibi Fulham'da buldu. Sarı kırmızılılar, on numara pozisyonu için Neeskens Kebano ve forvet bölgesi içinse Aboubakar Kamara'yı kadrosuna katmak istiyor.
Her iki oyuncuyla anlaşma sağlayan yönetimin, Fulham kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.
- 22.1.2019 20:07
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Evkur Yeni Malatyaspor Kebano ve Aboubakar ile görüşüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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