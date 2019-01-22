Evkur Yeni Malatyaspor Kebano ve Aboubakar ile görüşüyor

Hücum bölgesi için transfer görüşmelerini sürdüren Malatyaspor, aradığı isimleri İngiliz ekibi Fulham'da buldu. Sarı kırmızılılar, on numara pozisyonu için Neeskens Kebano ve forvet bölgesi içinse Aboubakar Kamara'yı kadrosuna katmak istiyor.



Her iki oyuncuyla anlaşma sağlayan yönetimin, Fulham kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.