DAHA İYİSİ OLABİLİR

Yeni Malatyaspor'da, teknik direktör Erol Bulut önemli açıklamalarda bulundu. Sahaya yansıttıkları oyun ve sıralamadaki yerleri nedeniyle herkeste Avrupa kupalarına katılma hayalinin oluştuğunu aktaran Bulut, "Öyle bir hayale girmememiz lazım. Hedefimiz ilk 10 içerisinde yer almak. Ama daha iyisini yapabiliyorsak da niye olmasın" dedi. VAR sistemiyle ilgili de yorumlarda bulunan tecrübeli hoca, "Daha adaletli kararlar veriliyor. Sistemin ilk yılından dolayı olan ufak tefek hatalar da bundan sonra olmaz" diyerek desteğini dile getirdi.