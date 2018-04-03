Malatya’da Bulut harekatı – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    ’da Bulut harekatı

    Malatya’da Bulut harekatı

    Ateş hattındaki ’ni 4-1 yenen Y.’da el üstünde tutuluyor. Yönetim en az 3 yıllık yeni kontrat teklif etmeye hazırlanıyor

    'in yenisi Y.'da G.Birliği zaferinin mutluluğu yaşanıyor. F.Bahçe ve yenilgileriyle keyfi kaçan sarı-kırmızılılar, ateş hattındaki Başkent ekibini geriye düştüğü maçta farklı yenerek rahat bir nefes aldı. Sarı-kırmızılı yönetim de çalışmasından memnun kaldığı, camianın da takdirini kazanan 'a en az 3 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

    İMZA AN MESELESİ
    Yönetimin, 2019'a kadar kontratı bulunan genç teknik adama Avrupa kupası hedefi de sunacağı ifade edildi. Bu düşüncenin Bulut ile de paylaşıldığı öğr enildi. Gerek sistem bilgisi ve oynattığı oyun, gerekse de kişiliğiyle kısa sürede kendisini kanıtlayan Erol Bulut'la, önümüzdeki günlerde 'da görüşmelere başlanacağı belirtildi.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:48
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