Malatya’da Bulut harekatı
Ateş hattındaki Gençlerbirliği’ni 4-1 yenen Y.Malatya’da Teknik Direktör Erol Bulut el üstünde tutuluyor. Yönetim en az 3 yıllık yeni kontrat teklif etmeye hazırlanıyor
İMZA AN MESELESİ
Yönetimin, 2019'a kadar kontratı bulunan genç teknik adama Avrupa kupası hedefi de sunacağı ifade edildi. Bu düşüncenin Bulut ile de paylaşıldığı öğr enildi. Gerek sistem bilgisi ve oynattığı oyun, gerekse de kişiliğiyle kısa sürede kendisini kanıtlayan Erol Bulut'la, önümüzdeki günlerde İstanbul'da görüşmelere başlanacağı belirtildi.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 23:48
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İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...
Toplam 1
Yorum
Nagatoooo Bu çapsız futbolcuların arasına Nagatomoyu koymayın. Adam sene sonu kalabilir bizde.. İnter Asamoah'ı aldı. Nagato'ya ihtiyac kalmadı.
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Beşiktaş Gomis'in halefini alıyor
Toplam 1
Yorum
bjk boş oyuncuları doldurun bakalım paralar cukka
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Galatasaray seyircisi rekor kırdı
Toplam 3
Yorum
Tebrikler Galatasaray taraftarı Türkiyenin her yerindedir ve bütün dünyada.
Malatya’da Bulut harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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