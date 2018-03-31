Yeni Malatyaspor G.Birliği’ne hazır – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    G.Birliği’ne hazır

    Yeni Malatyaspor G.Birliği’ne hazır
    ve yenilgileri sonrasında kötü gidişata son vermek isteyen Evkur , evinde ateş hattındaki 'yle kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı Palitsevich ile sakatlığı bulunan Jailton ve Ahmet İlhan maçta forma giyemeyecek.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:31
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