Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    , 'ni konuk edecek

    Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek

    Evkur , Spor Toto 'in 27. haftasında yarın evinde ile karşı karşıya gelecek.

    Yeni Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

    İlk kez mücadele ettiği 'in geride kalan 26 haftasında 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunan sarı-siyahlı ekip, 34 puan topladı.

    Malatya temsilcisi, ligde yaptığı son 2 maçta mağlup oldu. Evkur , Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında kalesinde 6 gole engel olamazken sadece bir gol atabildi.

    Evkur Yeni Malatyaspor ile , Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezon karşılaştı. Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı sarı-siyahlılar, 1-0 kazanmıştı.

    Öte yandan Yeni Malatyaspor'da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:12
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