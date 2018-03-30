Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'in geride kalan 26 haftasında 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunan sarı-siyahlı ekip, 34 puan topladı.
Malatya temsilcisi, ligde yaptığı son 2 maçta mağlup oldu. Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında kalesinde 6 gole engel olamazken sadece bir gol atabildi.
Evkur Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezon karşılaştı. Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı sarı-siyahlılar, 1-0 kazanmıştı.
Öte yandan Yeni Malatyaspor'da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:12
-
8 finalin ilki!
Toplam 5
Yorum
rte valbuena,guilano, fernandao,aatıf,ekici,elması oynatmazsan bu haftada 2 puan kaybedersin.
-
8 finalin ilki!
Toplam 5
Yorum
alik valbuena,ğuilano,aatıf,elmas,ekici,fernandao olmazsa olmaz.puan kayıpları devam eder.8 maçta 8 puan alabilir.çünkü beraberliğe yatıyor.defan
-
Talisca için özel terapi
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ MİLLİ TAKIMA GİDECEĞİM DİYE BAŞAKŞEHİR MAÇINI SATAN TALİSCA 2 Lİ MÜCADELELERE BİLE GİRMEDİ SAKATLANIRIM DİYE MAÇ SEÇİYOR DEFOLUP GİTSİN !
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.