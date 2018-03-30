Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'in geride kalan 26 haftasında 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunan sarı-siyahlı ekip, 34 puan topladı.

Malatya temsilcisi, ligde yaptığı son 2 maçta mağlup oldu. Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında kalesinde 6 gole engel olamazken sadece bir gol atabildi.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezon karşılaştı. Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı sarı-siyahlılar, 1-0 kazanmıştı.

Öte yandan Yeni Malatyaspor'da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.