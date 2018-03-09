Fener’le rövanş zamanı
Malatya’yı 11 golle sırtlayan yıldız ismi Boutaib, Fenerbahçe’ye gözdağı verdi. Faslı santrfor, “F.Bahçe’yi yenerek İstanbul’daki mağlubiyetin rövanşını alacağız” dedi
Sarı- lacivertlilerde oynayan vatandaşları Dirar ve Aatıf ile görüştüklerini vurgulayan 30 yaşındaki Boutaib, "F.Bahçe ile zor bir maç oynayacağız. Sezonun ilk yarısındaki maçta 3-1 yenilmiştik. F.Bahçe'de forma giyen Dirar ve Aatıf ile telefonla görüşüyoruz. Bu görüşmelerde İstanbul'daki maçı konuşuyoruz. İnşallah F.Bahçe'yi yenerek İstanbul'daki mağlubiyetin rövanşını Malatya'da alacağız" diye konuştu.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:15
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
Fener’le rövanş zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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