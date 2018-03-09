Fener’le rövanş zamanı – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Fener’le rövanş zamanı

    Fener’le rövanş zamanı

    ’yı 11 golle sırtlayan yıldız ismi Boutaib, ’ye gözdağı verdi. Faslı santrfor, “F.Bahçe’yi yenerek ’daki mağlubiyetin rövanşını alacağız” dedi

    galibiyetiyle ikide iki yapan ve 4 maçlık yenilmezlik serisi gerçekleştiren Y., evinde ağırlayacağı şampiyonluk yarışındaki F.Bahçe'ye bileniyor. Sarı-kırmızılıların 11 golle en skorer ismi olan Khalid Boutaib, ilk yarıda 3-1 yenildikleri F.Bahçe'yi mağlup ederek rövanşı almak istediklerini söyledi.

    Sarı- lacivertlilerde oynayan vatandaşları Dirar ve Aatıf ile görüştüklerini vurgulayan 30 yaşındaki Boutaib, "F.Bahçe ile zor bir maç oynayacağız. Sezonun ilk yarısındaki maçta 3-1 yenilmiştik. F.Bahçe'de forma giyen Dirar ve Aatıf ile telefonla görüşüyoruz. Bu görüşmelerde 'daki maçı konuşuyoruz. İnşallah F.Bahçe'yi yenerek İstanbul'daki mağlubiyetin rövanşını Malatya'da alacağız" diye konuştu.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:15
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