Malatyaspor, teknik heyetin çok istediği Sinan Gümüş için G.Saray’a kiralık teklifi sunacak

Hücum bölgesine arayışlarını sürdüren Yeni Malatya'da gündem bir kez daha G.Saray'ın genç golcüsü Sinan Gümüş... Sarı-kırmızılı yönetim ve Teknik Direktör Erol Bulut'un kadrosunda görmeyi çok istediği Sinan'ı, bonservisiyle vermeye yanaşmayan G.Saray'a kiralama formülü sunulacak. 23 yaşındaki futbolcunun da oynayabileceği ve kendisini geliştirebileceği bir kulübe gitmek istediği için teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi. Kontratı 2019'da bitecek genç forvet, bu sezon 7 maçta 4 gol, 3 asistle oynadı