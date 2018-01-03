 Malatya’dan Robin ve Depe atağı – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    ’dan Robin ve Depe atağı

    <a href="/index/malatya?id=cdefe83c-37e4-4d1f-9dc9-019ce587252b" class="" rel="tag">Malatya</a>’dan Robin ve Depe atağı
    Y., Karabüksporlu sol açık İlhan Depe ve Ç.Rizesporlu ön libero Robin Yalçın'ı transfer etmek için görüşmelere başladı. Teknik Direktör Erol Bulut'un bu isimlerden özellikle Robin Yalçın'ı çok istediği ve Antalya kampına yetiştirilmesini yönetimden talep ettiği öğrenildi.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:48
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