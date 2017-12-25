Y.Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray galibiyetini Kayserispor zaferiyle taçlandırdıklarını söyledi. Bulut, "G.Saray maçının önemli hale gelmesi için 1 puan ya da 3 puan almamız gerekiyordu. Tatile güzel çıkacağız" dedi.