 ‘Tatile güzel çıkacağız’ – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    ‘Tatile güzel çıkacağız’

    ‘Tatile güzel çıkacağız’
    Y.Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray galibiyetini Kayserispor zaferiyle taçlandırdıklarını söyledi. Bulut, "G.Saray maçının önemli hale gelmesi için 1 puan ya da 3 puan almamız gerekiyordu. Tatile güzel çıkacağız" dedi.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:01
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