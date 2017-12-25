“Çok şükür hedeflediğimiz yerdeyiz”
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, ligin ilk yarısını hedefledikleri yerde bitirdiklerini belirterek, “Bu ruhu hiçbir zaman kaybetmemek için daha çok çalışacağız. Çok şükür ilk yarı için hedeflediğimiz yerdeyiz” dedi.
"ŞEHRİN VE İNANANLARIN BAŞARISIDIR"
Gevrek, alınan başarının sadece kendi başarısı ya da kulübün başarısı olmadığını da kaydederek, şunları söyledi:
"Bu tek başına Adil Gevrek başarısı veya Yeni Malatyaspor başarısı değildir. Bu tam anlamıyla bütün bir şehrin ve inananların başarısıdır. Bizi dün olduğu gibi bugün de yalnız bırakmayan ve maçın sonuna kadar yürekten destekleyen taraftarlarımız destek vermeye ve yanımızda olmaya devam etsinler. İşte şimdi birlik beraberlik içinde olacağımız ve bunu sonuna kadar yapacağımız noktadayız. Hep birlikte omuz omuza olalım ve yaşayacağımız o gurur verici, onur verici günleri hep birlikte yaşayalım. Başta bizi sonuna kadar yalnız bırakmamış olan ve maçın sonuna kadar boğazı yırtılırcasına bir an bile susmayarak destekleyen taraftarımız olmak üzere, futbolcularımı, hocamızı ve bütün ekibi yürekten kutluyorum."
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:02
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Yorum
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guven38 bu adami futboldan men etmek lazim
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bjk smokie :) hani gelsin misafirimiz olsun bi çayımızı içsinde :D gerisine gerek yok :D
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