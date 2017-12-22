 Yeni Malatyasporlu Sadık’ın Çiftpınar’ın uğuru – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Yeni Malatyasporlu Sadık’ın Çiftpınar’ın uğuru

    Yeni Malatyasporlu Sadık’ın Çiftpınar’ın uğuru

    E. savunmasının başarılı ismi , 2 ay önce dünyaya gelen minik kızı İlkim'in kendisine şans getirdiğini söyledi.

    E.'da sergilediği performansla yaklaşan devre arası transfer döneminin aranan ismi olan , maçlar ve antrenmanlar dışında kızı İlkim'i yanından hiç ayırmıyor. 24 yaşındaki yaşındaki defans oyuncusu takıma verilen yemeğe eşi Betül Çifpınar ve minik kızıyla katıldı. Yemek boyunca kucağından hiç indirmediği minik İlkim ile takım arkadaşlarının ilgi odağı olan Sadık, maçlardaki uğurunun kızı olduğunu söyledi. Çocukları çok sevdiğini ve kızının doğumuyla birlikte hayatın anlamının kendisi için değiştiğini belirten Sadık, "Eşim Betül ve kızım benim dünyam. Kızımız 2 ay önce dünyaya geldi. O doğduktan sonra benim için hayatın anlamı değişti diyebilirim. İlkim benim maçlardaki uğurum. Eğer sahada biraz başarılıysam bunu eşime ve kızıma borçluyum" diye konuştu.
    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:15
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