Erol Bulut, Vali Kaban'ı maçlara davet etti
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Sportif Direktör Ali Ravcı ve Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın, Malatya Valisi Ali Kaban'ı ziyaret ederek, adının yazılı olduğu sarı-kırmızılı forma hediye etti.
Teknik Direktör Erol Bulut, Sportif Direktör Ali Ravcı ve Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın daha sonra Vali Kaban'a isminin yazılı olduğu 44 numaralı E.Yeni Malatyaspor forması hediye etti.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:52
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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