Transferin gözdesi; Sadık Çiftpınar
E.Yeni Malatyaspor’da Galatasaray maçının başarılı ismi Sadık Çiftpınar, son haftalardaki performansıyla hem milli takıma göz kırptı hem de birçok Süper Lig ekibinin radarına girdi. Başarılı oyuncu, transfer iddiaları ile ilgili, "Transferle ilgili söyleyecek sözüm yok. Çünkü ben buranın futbolcusuyum ve şu an çok mutluyum. Tek hedefim daha çok çalışıp, takımıma daha çok kattı sunmak" dedi.
E. Yeni Malatyaspor'un başarılı defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, Galatasaray maçındaki performansıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray altyapısında yetiştikten sonra 3. Lig takımı A.Sebatspor'a transfer olan, oradan da Feyyaz Uçar tarafından E.Yeni Malatyaspor'a kazandırılan başarılı oyuncu, son haftalardaki performansıyla adından söz ettiriyor.
24 yaşındaki defans oyuncusu yaklaşan ara transfer dönemi öncesi birçok takım tarafından yakından takip ediliyor. Sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş ile oynadığı maçta da takımı adına başarılı bir performans sergileyen Sadık, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da dikkatini çekmişti.
Ligin 6. haftasında oynanan Karabükspor maçının ardından Arjantinli stoper Mina'dan formayı kapan Sadık, o haftadan sonra sergilediği performansla ilk 11'in değişmez ismi oldu.
"GALATASARAY İLE OYNADIĞIMIZ MAÇTA SADECE İŞİMİ YAPTIM"
Başarılı futbolcu performansı ve adının gündemde olmasıyla ilgili İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu benim ve takımım için büyük bir gurur. Malatya benim evim, 4 senedir buradayım. Bu sene ilk kez Süper Lig'de forma giyiyorum. Tabi alışmam kolay olmadı. Galatasaray ile oynadığımız maçta sadece işimi yaptım. O takımın altyapısında yetişmiş olmam beni bu maça daha farklı motive etti. Çıkıp sahada elimden geleni yapmaya çalıştım. Transferle ilgili söyleyecek sözüm yok. Çünkü ben buranın futbolcusuyum ve şu an çok mutluyum. Tek hedefim daha çok çalışıp, takımıma daha çok kattı sunmak" diye konuştu.
24 yaşındaki defans oyuncusu yaklaşan ara transfer dönemi öncesi birçok takım tarafından yakından takip ediliyor. Sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş ile oynadığı maçta da takımı adına başarılı bir performans sergileyen Sadık, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da dikkatini çekmişti.
Ligin 6. haftasında oynanan Karabükspor maçının ardından Arjantinli stoper Mina'dan formayı kapan Sadık, o haftadan sonra sergilediği performansla ilk 11'in değişmez ismi oldu.
"GALATASARAY İLE OYNADIĞIMIZ MAÇTA SADECE İŞİMİ YAPTIM"
Başarılı futbolcu performansı ve adının gündemde olmasıyla ilgili İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu benim ve takımım için büyük bir gurur. Malatya benim evim, 4 senedir buradayım. Bu sene ilk kez Süper Lig'de forma giyiyorum. Tabi alışmam kolay olmadı. Galatasaray ile oynadığımız maçta sadece işimi yaptım. O takımın altyapısında yetişmiş olmam beni bu maça daha farklı motive etti. Çıkıp sahada elimden geleni yapmaya çalıştım. Transferle ilgili söyleyecek sözüm yok. Çünkü ben buranın futbolcusuyum ve şu an çok mutluyum. Tek hedefim daha çok çalışıp, takımıma daha çok kattı sunmak" diye konuştu.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:25
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bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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akdği imparaTudor
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Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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