 Adem sevinci – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Adem sevinci

    Adem sevinci
    Süper Lig'de yarın G.Saray'ı konuk edecek Y.Malatya'da Adem Büyük sevinci yaşanıyor. Sakatlığından dolayı ligdeki Göztepe ve kupadaki Osmanlı maçlarında formasından uzak kalan golcü futbolcu Adem Büyük, uzun bir aradan sonra ilk kez takımla çalıştı. 30 yaşındaki golcünün G.Saray maçında oynayabileceği bildirildi.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:59
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