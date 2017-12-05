Malatyaspor’dan Galatasaray tedbiri
Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi Süper Lig’in 16. haftasında Malatya’da oynanacak Galatasaray müsabakasında ev sahibi takım tribünlerine E.Yeni Malatyaspor Passolig kartı dışında başka kartla giriş olmayacağını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçında yaşadığımız problemlerden dolayı kulübümüz ve taraftarlarımızın bizden kaynaklanmayan sebeplerle zarar görmesini engellemek için, 17 Aralık Pazar günü saat 16.30'da kendi sahamızda oynayacağımız Galatasaray maçı öncesi bazı iyileştirmeler yapmamız zaruri hale gelmiştir. Kulübümüz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar sonrası ev sahibi takım tribünlerine "Yeni Malatyaspor Passolig kartları" dışında hiç bir takımın Passolig kartıyla geçiş olmayacaktır. Taraftarlarımızın mağdur olmaması için maç öncesi Yeni Malatyaspor Passolig kartlarını temin etmeleri gerekmektedir" denildi.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:11
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İşte Fikret Orman'ın Talisca teklifi!
Toplam 13
Yorum
bjk bu takımda n herkes gidebilir amaaaa sen sakın gitme başkan!!
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Neşter! Çalımbay 3 ismin üstünü çizdi
Toplam 6
Yorum
KALSIN BENCE BONGONDA TAKIMIN EN İYİSİ KALSIN.
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''Mükemmel oynadık''
Toplam 7
Yorum
TS Antalya Sol açığa Olcay, sağ açığa Abdulkadir olmalı. N'Doy kesilmeli. Yarım orta saha yarım forvet ile olmaz, olmuyor. Dünkü maçta rezil olduk
Malatyaspor’dan Galatasaray tedbiri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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