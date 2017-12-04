"Göztepe maçında hedefimiz galibiyet"
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, son maçlarda kaybettikleri puanları Süper Lig'in 15. haftasında konuk edecekleri Göztepe karşılaşmasıyla telafi etmek istediklerini söyledi.
Gevrek, yaptığı açıklamada, 14. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere tamamlanan maçta hakem hatalarına maruz kaldıklarını ifade etti. Teleset Mobilya Akhisarspor maçında iyi oynadıklarını belirten Gevrek, "Karşılaşmaya hakem Cüneyt Çakır damgasını vurdu. Hakem, maçın son dakikalarında verilmeyen penaltımızla karşılaşmanın sonucuna müdahale etti." değerlendirmesinde bulundu.
Adil Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspor'un 15. haftada sahasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmaya çok iyi hazırlandığını ve futbolcuların sahada ellerinden gelen mücadeleyi sergileyeceğinden emin olduğunu aktararak şunları kaydetti:
"Göztepe maçında hedefimiz galibiyet. Beşiktaş karşılaşmasında stadımız doluydu. Bu maçta da taraftarımızın stadı doldurmasını bekliyoruz. Takımımız maça çok iyi hazırlanıyor. Karşılaşmadan 3 puan alıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Son haftalarda kaybettiğimiz puanları Göztepe maçında telafi edeceğiz. Son 3 maçımız kaldı. Bu maçlarda en fazla puanı alıp ligde daha üst sıralara çıkmak istiyoruz."
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:33
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Galatasaray'da bir devir bitti
Toplam 4
Yorum
aslan Göztepeden 900bin euro teklifi kabul etmeyip yatmayı tercih etti. Büyük Galatasaraylı.
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Şener ve İsmail göz dolduruyor
Toplam 3
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forever1903 sonra bi q7 gelir, gercekler anlasilir
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Gözyaşları içine aktı
Toplam 19
Yorum
kıymet bilene Adayı peşkeşten kurtardı, basketbol salonu, otel, kumkapıda yapılacak muhteşem tesis, arazilerin şefaf satışı, borçların sıfırlanacak olması
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