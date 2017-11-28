Malatya'da seyirci rekoru Beşiktaş maçında kırdı!
Süper Lig’in 13. haftasında Malatya’da oynanan E.Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında Malatya futbolunun 1 maçta bugüne kadarki en kalabalık biletli taraftar sayısı (20 bin 145) rekorunun kırıldığı belirtildi.
Daha önce maçlarını oynadığı İnönü Stadı'nda mevcut kapasiteden dolayı bu sayıya hiç ulaşamayan sarı-kırmızılı kulüp, tribünlerin dolması sayesinde kasasını da doldurdu.
E.Yeni Malatyaspor bu müsabaka öncesinde sattığı toplam Passolig sayısında da 43 bin 450'ye yükseldi.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 15:36
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 9
Yorum
seser gelemem çünkü, 10 defa kovuldum
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Fenerbahçe'nin kupa serüveni başlıyor
Toplam 3
Yorum
SARI KANARYA BIRAKIN TÜRKİYE KUPASINI , UEFA KUPASINI BÖYLE KUPALAR ANGARYA ,SÜT KUPASI PAF TAKIM OYNASIN İNANIN ONLAR BİLE BU KUPADA OYNAMAK İSTEMEZ
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 9
Yorum
gs4ever böyle gsye çomak sokmaya devam edin sonra tudor canınıza okuyuncada yok cok antipatik yok cok sinirli.müstahak size :) haftaya yine fircalar
Malatya'da seyirci rekoru Beşiktaş maçında kırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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