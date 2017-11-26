Galibiyeti biz kaçırdık
Adem, "Kaybettiğimiz 2 puan var. Açıkçası onlara çok fazla izin vermedik, oyunun her alanında onlardan üstündük. Galibiyeti kaçıran bizdik. Beşiktaş gibi bir takımın pozisyon bulamadan maç bitirmesi, bizim ne kadar iyi olduğumuzu gösteriyor. Soyunma odasında çok üzgündük" ifadelerini kullandı.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:23
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CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
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