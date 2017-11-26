 Galibiyeti biz kaçırdık – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Galibiyeti biz kaçırdık

    Galibiyeti biz kaçırdık
    MALATYASPORLU Adem Büyük, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

    Adem, "Kaybettiğimiz 2 puan var. Açıkçası onlara çok fazla izin vermedik, oyunun her alanında onlardan üstündük. Galibiyeti kaçıran bizdik. Beşiktaş gibi bir takımın pozisyon bulamadan maç bitirmesi, bizim ne kadar iyi olduğumuzu gösteriyor. Soyunma odasında çok üzgündük" ifadelerini kullandı.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:23
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