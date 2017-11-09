 "Gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor" – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    "Gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor"

    "Gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor"

    Süper Lig ekiplerinden Evkur 'un teknik direktörü , yakaladıkları gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

    Bulut, takımın Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında 2-0 yenildikleri Medipol Başakşehir maçına kötü başlamadıklarını hatta ilk pozisyona kendilerinin girdiğini ifade etti.

    Medipol Başakşehir'in kaliteli bir takım olduğunu ancak hiçbir zaman maçı bırakmadıklarını anlatan Bulut, futbolcu arkadaşlarının karşılaşmada elinden geleni yaptığını kaydetti.

    Karşılaşmada yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini belirten Bulut, "Yakaladığımız gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun üzerinde çalışacağız önümüzdeki haftalarda. İnşallah önümüzdeki Aytemiz Alanyaspor maçında yakaladığımız gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirip goller atarak maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

    Bulut, ligde hiçbir maçın kolay olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

    "Bu ligde herkes birbirini yenebiliyor. Biz de sonuna kadar direneceğiz. Benim gelişimden bugüne kadar gösterdiğimiz kompakt oyunu oynamaya devam edeceğiz. Hücum anlamında yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmeye çalışacağız. 14 puan şu an yeterli değil. 6 maçımız daha var. İlk yarının sonuna kadar kalan maçlarımızdan maksimum puanı almaya çalışacağız."

    Sakatlıkları geçen Aytaç Kara ve Azubuike'nin takıma bugün katıldığını dile getiren , savunmada eksiklerini gidererek daha iyi konuma gelmek istediklerini sözlerine ekledi.

    - Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

    Evkur , ligin 12. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    İdman öncesinde teknik direktör Erol Bulut, futbolcularla kısa süreli bir toplantı yaptı.

    Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:49
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