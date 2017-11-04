 Evkur Yeni Malatyaspor seri peşinde – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    seri peşinde

    Evkur Yeni Malatyaspor seri peşinde

    Süper Lig'de son 2 haftayı galibiyetle kapatan , yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

    Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

    Ligin 8. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Malatya temsilcisi, 9. haftada sahasında Trabzonspor'u ve 10. haftada da deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

    ligde ilk kez karşılaşacağı Medipol Başakşehir'i de yenerek, 3 maçlık galibiyet serisine ulaşmak istiyor.

    Öte yandan sarı-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Eren Tozlu, Rahman Buğra Çağıran, Aytaç Kara ve Azubuike Okechukwu, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

    Malatya temsilcisinde golcü oyuncu Khalid Boutaib ile deneyimli orta saha futbolcusu Murat Yıldırım, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 12. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

    EROL BULUT, ESKİ TAKIMINA KARŞI
    Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik ekibinde yer aldığı Medipol Başakşehir'e ilk kez rakip olacak.

    Turuncu-lacivertli takımda 2014-2015 sezonu başında teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcılığını üstlenen Bulut, 3 sezon boyunca bu görevde kaldı.

    Malatya temsilcisinde Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Erol Bulut, yarınki müsabakada hem eski takımına hem de yardımcılığını yaptığı Abdullah Avcı'ya karşı rakip olarak sahaya çıkacak.

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:02
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