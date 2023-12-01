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ISPANAKLI PASTA TARİFİ - 🍰 Evde Ispanaklı pasta nasıl yapılır? Ispanaklı pasta malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Yumuşacık keki ve arasındaki kreması ile gönülleri fetheden ıspanaklı pasta, büyük küçük herkesi kendine hayran bırakıyor. Ispanak tadını sevmeyenler uzak durmasın çünkü ıspanak tadı gelmiyor. Yeşil rengi ve tam kıvamında tadı ile ıspanaklı pasta tarifini sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 09:05 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 09:10
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ISPANAKLI PASTA TARİFİ - 🍰 Evde Ispanaklı pasta nasıl yapılır? Ispanaklı pasta malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

ISPANAKLI PASTA TARİFİ - Tadına doyum olmayan insanın yedikçe yiyesi gelen pratik tatlı Ispanaklı pasta, keki ve kremasıyla damakta tadını bırakıyor. Evde ıspanaklı pasta yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Ispanaklı pasta tarifini araştırıyor. İşte Ispanaklı paasta tarifi, malzemeleri ve püf noktaları..

Ispanaklı Pasta nasıl yapılır?

Malzemeler:

Keki için:

  • 3 adet yumurta
  • 3/4 su bardağı toz şeker
  • 1/2 su bardağı süt
  • 3/4 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı ıspanak püresi (400 gr ıspanağı blenderdan geçirin)
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 2,5 su bardağı un

Arası için:

  • 2 paket krem şanti
  • 1,5 su bardağı soğuk süt

Yapılışı:

  • İlk olarak ıspanakları güzelce yıkayın ve rondoda güzelce püre haline getirin. Daha kolay çekilmesi için içerisine biraz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz.
  • Yumurta ve şekeri güzelce çırpın. Sütü ve sıvı yağını da ekleyip çırpmaya devam edin. Ispanak püresini de ekleyip karıştırın.
  • Ayrı bir tarafta unu, vanilyayı, kabartma tozunu eleyin ve karışıma ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra yağladığınız kare borcama dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin.
  • Krem şanti için derin bir kapta kıvam alıncaya kadar süt ve şantiyi çırpın ve buzdolabına kaldırın. Pişen kekinizi fırından çıkartın. Soğumaya bırakın. Soğuyan kek borcamdan kolaylıkla çıkacaktır.
  • Keki bir tabağa koyun ve üzerini bıçak yardımıyla kesip alın. Kestiğiniz parçaları ya rondo da çekin ya da elinizle ufalayın. Kek tababını tekrar borcama koyun. İsterseniz kekinizi biraz sütle ıstalabilirsiniz.
  • Hazırladığınız şantiyi kekin üzerine güzelce yayın. Kek kırıntılarıyla da pastanın üzerini kaplayın.
  • Nar taneleriyle süsleyebilirsiniz.
  • 1 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.

AFİYET OLSUN

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