DOĞABA TARİFİ - Evde Doğaba nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

DOĞABA TARİFİ - Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait bu yemek Hakkari'de düğün, mevlit, cenaze gibi özel günlerde yapılıyor. Doğaba nasıl yapılır? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

Doğaba nasıl yapılır?

Malzemeleri:

1. 5 su bardağı aşurelik buğday

500 gram kıyma

750 gram kemikli et

500 gram süzme yoğurt

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı bulgur

Tuz

Üzeri sosu için:

Sıvı yağ

1 miktar nane, kekik, kırmızı pul biber

Yapılışı:

Öncelikle köftelerimizi yapıyoruz bir kaba 500 gr kıyma ilave ediyoruz.

Üzerine 1 su bardağı ciğ kofte pulgurunu ve sıcak su ara ara döküyoruz ilave edip nane otu pul biber tuz ilave edip yoğuruyoruz

Yoğurduktan sonra köfteler halinde yapıyoruz.

Ardından aşurelik buğdayı kaynatıyoruz.

Kaynadıktan sonra düdüklü tencerede 750 gram kemikli et ilave edip 1 yemek kaşığı tuz koyup üzerine 1 su bardağı sıcak su ilave edip haşlıyoruz ve ayrı bir tencerede yoğurt yumurta ve un karıştırıp ocağın üstünde iyice karıştırıyoruz ve üzerine sıcak su ilave edip iyice kaynayana kadar karıştırıyoruz ve kaynayan ayranımızın içine 1 yemek kaşığı tuz ilave edip köftelerimizi ilave edip pişen eti ve sıcak halinde olan aşurelik buğdayı ilave edip kaynamasına bırakıyoruz.

İyice kaynadıktan sonra dinlenmesi için bekletiyoruz.

Servisi içinde üzeri için bir tavada 1 çay bardağı 1 yağ yemek kaşığı şalça pul biber nane ilave edip kızartıp üzerine serpiyoruz

AFİYET OLSUN