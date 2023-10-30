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RİZE KAVURMA TARİFİ - Evde Rize kavurma nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları..

Rize'nin meşhur yemeklerinden biri olan kavurma et sevenlerin hoşuna giden lezzetlerden olmaya devam ediyor. Rize kavurma tarifi, son zamanlarda arama motorlarında en sık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Eti mükemmel kıvamında denemek isteyenler 'Rize kavurma nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Rize kavurma malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 14:03
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RİZE KAVURMA TARİFİ - Evde Rize kavurma nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları..

RİZE KAVURMA TARİFİ - Özel bakır kazanlarda ve odun ateşinde pişirilen, Rize'nin tescilli yemeklerinden olan Rize kavurma, büyük küçük herkesin damak zevkine uyuyor. Tadını damakta bırakan Rize kavurma tarifini sizler için haberimizde derledik.

Rize kavurma nasıl yapılır?

Malzemeleri:

  • 1 kg dana eti (kol tarafından)
  • 70 gram gömlek yağı
  • 50 gram tereyağı
  • 2 adet orta boy soğan
  • 1 çay bardağı mısır yağı
  • 1 adet et suyu tableti
  • Bir buçuk su bardağı su

Nasıl yapılır?

  • Siniri ve yağı alınmış eti küp şeklinde doğrayın.
  • Kıyılmış gömlek yağını ve tereyağını bir tencereye alıp, eritin.
  • Yemeklik doğranmış soğanı ekleyin ve kısık ateşte kavurun.
  • Ayrı bir tencereye aldığınız mısıryağında eti rengi dönene kadar soteleyin.
  • Kavurduğunuz soğanın üzerine eti ilave edin ve kısık ateşte 10-15 dakika daha kavurun.
  • Et suyu bulyonu ve suyu ekleyip, et yumuşayana kadar (yaklaşık bir buçuk saat) pişirin.
  • Sıcak olarak servis yapın.

AFİYET OLSUN

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