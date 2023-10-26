DOLGULU ŞİŞKO TAVUK TARİFİ - Evde Dolgulu tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

DOLGULU ŞİŞKO TAVUK TARİFİ - Büyük küçük herkesin damak zevkine uygun Dolgulu şişko tavuk tarifi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Dolgulu şişko tavuk tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Dolgulu şişko tavuk nasıl yapılır?

Malzemeler:

3adettavuk göğsü

1çay kaşığıtuz(3 adet tavuk için)

1çay kaşığıkarabiber (arzuya göre)

3yemek kaşığırendelenmiş kaşar peyniri

6adetmantar(dilimlenmiş)

2adetkapya biber(dilimlenmiş)

12yapraktaze fesleğen

1yemek kaşığısıvı yağ

Yapılışı:

Tavuk göğsünün içini doldurmak için bıçak yardımıyla tam ortasından cep açın.

İç kısmına tuz ve karabiber serpiştirin.

Rendelenmiş kaşar, dilimlenmiş mantar ve kapya biberleri içerisine dizin.

Son olarak fesleğen yapraklarını da ekleyip açık olan kısımları kürdan ile kapatın.

Tavukları yağlanmış tavada altlı üstlü kızartın ve ısıya dayanıklı bir kaba aktarın.

Tavukları 180 derecede 20 dakika daha pişirdikten sonra püre veya pilav ile birlikte servis edebilirsiniz

AFİYET OLSUN