DOLGULU ŞİŞKO TAVUK TARİFİ - Evde Dolgulu tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

DOLGULU ŞİŞKO TAVUK TARİFİ - Büyük küçük herkesin damak zevkine uygun Dolgulu şişko tavuk tarifi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Dolgulu şişko tavuk tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...
Dolgulu şişko tavuk nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 3adettavuk göğsü
- 1çay kaşığıtuz(3 adet tavuk için)
- 1çay kaşığıkarabiber (arzuya göre)
- 3yemek kaşığırendelenmiş kaşar peyniri
- 6adetmantar(dilimlenmiş)
- 2adetkapya biber(dilimlenmiş)
- 12yapraktaze fesleğen
- 1yemek kaşığısıvı yağ
Yapılışı:
- Tavuk göğsünün içini doldurmak için bıçak yardımıyla tam ortasından cep açın.
- İç kısmına tuz ve karabiber serpiştirin.
- Rendelenmiş kaşar, dilimlenmiş mantar ve kapya biberleri içerisine dizin.
- Son olarak fesleğen yapraklarını da ekleyip açık olan kısımları kürdan ile kapatın.
- Tavukları yağlanmış tavada altlı üstlü kızartın ve ısıya dayanıklı bir kaba aktarın.
- Tavukları 180 derecede 20 dakika daha pişirdikten sonra püre veya pilav ile birlikte servis edebilirsiniz
AFİYET OLSUN