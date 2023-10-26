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DOLGULU ŞİŞKO TAVUK TARİFİ - Evde Dolgulu tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

İçindeki muhteşem dolgusuyla kızarmış Dolgulu şişko tavuk, yedikçe damakta tad bırakmaya devam ediyor. Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Dolgulu tavuk tarifi vatandaşlar tarafından son zamanlarda en çok araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Peki Dolgulu şişko tavuk nasıl yapılır? İşte Dolgulu şişko tavuk tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları..

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 23:31
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DOLGULU ŞİŞKO TAVUK TARİFİ - Evde Dolgulu tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

DOLGULU ŞİŞKO TAVUK TARİFİ - Büyük küçük herkesin damak zevkine uygun Dolgulu şişko tavuk tarifi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Dolgulu şişko tavuk tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Dolgulu şişko tavuk nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 3adettavuk göğsü
  • 1çay kaşığıtuz(3 adet tavuk için)
  • 1çay kaşığıkarabiber (arzuya göre)
  • 3yemek kaşığırendelenmiş kaşar peyniri
  • 6adetmantar(dilimlenmiş)
  • 2adetkapya biber(dilimlenmiş)
  • 12yapraktaze fesleğen
  • 1yemek kaşığısıvı yağ

Yapılışı:

  • Tavuk göğsünün içini doldurmak için bıçak yardımıyla tam ortasından cep açın.
  • İç kısmına tuz ve karabiber serpiştirin.
  • Rendelenmiş kaşar, dilimlenmiş mantar ve kapya biberleri içerisine dizin.
  • Son olarak fesleğen yapraklarını da ekleyip açık olan kısımları kürdan ile kapatın.
  • Tavukları yağlanmış tavada altlı üstlü kızartın ve ısıya dayanıklı bir kaba aktarın.
  • Tavukları 180 derecede 20 dakika daha pişirdikten sonra püre veya pilav ile birlikte servis edebilirsiniz

AFİYET OLSUN

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