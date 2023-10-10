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Ben Bu Cihana Sığmazam 40. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle - BBCS izle

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 40. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 40 bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 40. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 40. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 10 Ekim Salı günü yayınlanacak 40. bölümünde neler yaşanacak? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 40. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 16:01
Ben Bu Cihana Sığmazam 40. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle - BBCS izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 10 Ekim Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 40. bölümünde neler yaşanacağını merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 40. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 40. BÖLÜM KONUSU

Atakan'ın işkence görerek ölümle burun buruna gelmesinin ardından Onbeşli, abisinin intikamını almak için Tazıyev'in peşine düşer. Bu sırada Erman kaos planı gereği yüklü bir miktarda uyuşturucuyu getirip sokaklara dağıtmak peşindedir. Elbette Cezayir'in de buna karşı bir planı vardır.

Diğer yandan Vedat, Berfin'in peşini bırakmaz ve Cezayir'in tarafını tutan amcasını öldürür. Artık dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Eski kocasının kötü bir şeyler yapmasından korkan Berfin, Cezayir'e sığınır. Lakin bu Leyla tarafından hiç de hoş karşılanmayacaktır.

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Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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