BİBİMBAP TARİFİ | Bibimbap nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

BİBİMBAP TARİFİ | Kore mutfağından çıkıp tüm dünyada kendisine yer bulan, farklı lezzetler arayan kişilerin kendi mutfağında denemek için araştırdığı Bibimbap malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

BİBİMBAP NASIL YAPILIR?

Bibimbap Malzemeleri:

2 su bardağı haşlanmış beyaz pirinç

200 gram dana eti veya tavuk eti, ince dilimlenmiş

1 su bardağı julienned havuç

1 su bardağı julienned kabak

1 su bardağı julienned ıspanak veya pazı

1 su bardağı julienned soğan (isteğe bağlı)

1 su bardağı kızarmış soya fasulyesi filizi (kongnamul)

4 adet yumurta

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Susam yağı (isteğe bağlı)

Gochujang (Kore biber salçası) (isteğe bağlı)

Kavrulmuş susam (üzeri için)

Kimchi (isteğe bağlı, fermente lahana veya sebzeler)

Bibimbap Yapılışı:

Sebzelerin Hazırlanması:

Havuçları, kabakları ve isteğe bağlı olarak soğanları julienned doğrayın.

Ispanak veya pazı yapraklarını temizleyin, kaynar suda hızlıca blanşlayın ve soğuk suya alarak süzün.

Et Marinasyonu:

Eti tuz ve karabiberle tatlandırın. İsteğe bağlı olarak susam yağı ekleyebilirsiniz. Karıştırarak en az yarım saat buzdolabında marine edin.

Yumurta Kızartması:

Yumurtaları tavada kızgın sıvı yağda çevirme yapmadan kızartın. Sarısının akına karışmasını önlemek için düşük ateşte pişirin.

Eti Kızartma:

Marine ettiğiniz dana veya tavuk etini sıvı yağda hızlıca kızartın. Etlerin renk değiştirmesine ve pişmesine dikkat edin.

Pirinci Isıtma:

Haşlanmış beyaz pirinci bir tavada hafifçe ısıtın. İsteğe bağlı olarak susam yağı ekleyebilirsiniz.

Bibimbap Montajı:

Servis tabaklarında pirinç tabanını oluşturun. Üzerine hazırladığınız sebzeleri, eti ve yumurtayı yerleştirin.

Üzerine isteğe bağlı olarak Gochujang (Kore biber salçası) veya kimchi ekleyebilirsiniz.

Servis:

Kavrulmuş susam ile süsleyerek servis yapın.

Bibimbap Püf Noktaları:

Pirincin Kıvamı: Haşlanmış pirinci hafifçe ısıtarak servis tabağında düzgün bir şekilde yayın. Pirincin yapışmaması için susam yağı kullanabilirsiniz.

Et Marinasyonu: Eti marine ederken tuz ve karabiberle tatlandırın. Susam yağı ile marine etmek, lezzeti artırabilir. Etinizi yeterince ince dilimlediğinizden emin olun.

Yumurta Kızartması: Yumurtayı düşük ateşte çevirme yapmadan hafifçe kızartın. Yumurta sarısının akına karışmamasına özen gösterin.

Sebzelerin Tazeliği: Sebzeleri julienned doğradığınızda taze ve çıtır olmalarına dikkat edin. Özellikle kabak ve havuç gibi sebzeleri ince doğramak önemlidir.

Et Pişirme: Marine ettiğiniz eti hızlıca kızartın, aşırı pişirmeyin. Etin sulu kalması ve lezzetini koruması için dikkatli olun.

Gochujang ve Kimchi: Bibimbap'ın karakteristik lezzetlerinden biri olan Gochujang salçasını isteğinize göre ekleyin. Kimchi eklemek de yemeği daha zengin ve lezzetli hale getirebilir.

Sunum ve Karıştırma: Bibimbap, servis edildikten sonra karıştırılarak tüm lezzetlerin birbirine karışmasını sağlar. Karıştırmadan önce fotoğraf çekmek isterseniz, tüm malzemeleri düzenli bir şekilde yerleştirmeye özen gösterin.

Soslar ve Baharatlar: Bibimbap'ı servis ederken Gochujang veya diğer sosları dikkatlice ekleyin. İstediğiniz baharat seviyesini dengelemek için ölçülü kullanın.