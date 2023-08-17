KUŞBAŞILI PİRUHİ TARİFİ | Kuşbaşılı Piruhi nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

KUŞBAŞILI PİRUHİ TARİFİ | Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Piruhi, özel hamuru ve peynirli cevizli iç harcıyla sofraları süslüyor. Karadeniz Bölgesi'nde sıklıkla tercih edilen, içine konulan peynir, soğan, mayonaz ve etli harcı ile pişirilmesinin ardından yoğurtla servis edilen piruhinin tarifi, en çık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarıyla Kuşbaşılı Piruhi tarifi...

KUŞBAŞILI PİRUHİ NASIL YAPILIR?

Kuşbaşılı Piruhi Malzemeleri:

250 gram kuşbaşı et

2 su bardağı un

1 adet yumurta

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

Yarım su bardağı su

Tuz

Kuşbaşılı Piruhi Yapılışı:

Öncelikle piruhi hamurunu hazırlayın. Bir karıştırma kabında unu ve tuzu karıştırın. Ortasını havuz şeklinde açın.

Açtığınız havuzun ortasına yumurtayı, suyu, sütü ve sıvı yağı ekleyin. Karışımı yavaşça karıştırarak hamuru yoğurun. Hamur yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvamda olmalıdır. Gerektiğinde un ekleyebilirsiniz.

Hamuru yaklaşık 15 dakika boyunca yoğurun. Daha sonra üzerini örterek 15-20 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru unlu bir zeminde açın. İnce bir yufka şeklinde açmaya çalışın.

Açtığınız yufkayı dilimleyerek kare veya dikdörtgen şekillerde kesin. İçine kuşbaşı et, tuz ve karabiber koyarak kapatın.

Diğer taraftan tencerede tereyağını eritin. Üzerine domates salçasını ekleyerek kavurun.

Salçalı karışıma yarım su bardağı su ve tuz ekleyerek karıştırın. Sos kıvamını alana kadar pişirin.

Hazırladığınız sosun üzerine piruhileri dizin.

Tencerenin kapağını kapatın ve piruhiler suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin.

Piruhiler suyunu çektiğinde ocaktan alabilirsiniz.

Dilediğiniz şekilde yoğurt veya sarımsaklı yoğurt ekleyerek servis edebilirsiniz.

Kuşbaşılı Piruh Püf Noktaları:

Hamurun Kıvamı Hamuru yoğururken un eklerken dikkatli olun. Hamurunuzun kıvamı, ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda olmalıdır. İhtiyaca göre azar azar un ekleyerek veya su ekleyerek hamurun kıvamını ayarlayabilirsiniz.

Hamur Dinlendirmesi Hamuru yoğurduktan sonra üzerini örterek dinlendirin. Bu dinlenme süreci, hamurun elastikiyet kazanmasına ve daha kolay açılmasına yardımcı olacaktır.

Yufka Açma Yufkaları ince ve eşit bir şekilde açmaya çalışın. İnce yufkalar piruhi yapımında daha iyi sonuçlar almanızı sağlar. Yufkaları açarken un kullanarak yapışmasını engelleyebilirsiniz.

Et Doldurma Piruhilerin içine koyacağınız kuşbaşı eti, tuz ve baharatlarla lezzetlendirin. Etinizi önceden marine edebilirseniz daha lezzetli sonuçlar elde edebilirsiniz.

Sosun Kıvamı Sosunuzun kıvamını gözlemleyerek ayarlayın. Salça ve suyu karıştırırken sosun kıvamını kontrol edin. Çok koyu olursa su ekleyebilirsiniz.

Pişirme Süresi Piruhileri tencereye dizdikten sonra kısık ateşte, tencerenin kapağını kapatarak pişirin. Yavaş pişirme, piruhilerin iç harcının daha lezzetli ve yumuşak olmasını sağlar.

Servis Piruhileri servis yaparken üzerine tercihinize göre yoğurt veya sarımsaklı yoğurt ekleyebilirsiniz. Bunlar, yemeğin lezzetini tamamlayacaktır.