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KALAMAR TAVA TARİFİ | Evde kalamar tava nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

Deniz mahsullerinin en sevilenlerinden biri olan kalamar, çıtır çıtır dokusu, hafif ve keyifli lezzetiyle balık menüsüne en çok yakışan yemeklerden birisi olarak biliniyor. Kalamarın efsane lezzetini kızartma ile buluşturan kalamar tarifi arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki evde kalamar tava nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir? Detaylar haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 09:00 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 09:30
KALAMAR TAVA TARİFİ | Evde kalamar tava nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

KALAMAR TAVA TARİFİ | Deniz mahsulleri deyince akla ilk gelen, 7'den 70'e herkesin severek tükettiği hafif ve sağlıklı olan kalamarı kızartma lezzetiyle buluşturan kalamar tava tarifi, son zamanlarda arama motorlarında en sık aratılan konuların başında geliyor. Peki evde kalamar tava nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir? İşte tüm ayrıntılarıyla kalamar tava tarifi...

KALAMAR TAVA TARİFİ

EVDE KALAMAR TAVA NASIL YAPILIR?

KALAMAR TAVA MALZEMELERİ

  • 250 gr temizlenmiş kalamar

Marine için;

  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı karbonat
  • 1/2 (yarım) limon suyu
  • 1 şişe maden suyu

Bulamak için;

  • 1/2 (yarım) su bardağı un
  • 1/2 (yarım) su bardağı mısır unu
  • 1 çay kaşığı toz sarımsak
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber
  • Tuz

Kızartmak için;

  • Sıvı yağ

Tarator sos için (isteğe bağlı);

  • 1 avuç dolusu ceviz içi
  • 2 diş sarımsak
  • 3-4 adet bayat ekmek içi yada etimek
  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1/2 (yarım) limon suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı mayonez

KALAMAR TAVA YAPILIŞI

  • Dondurulmuş kalamar alırsak önce soğuk suda erimelerini bekliyoruz. Buzu çözülen kalamarları marine edeceğimiz kaba alıp üzerine tuz, şeker, karbonat ve limon suyunu ekleyip 15 dk. boyunca ovuyoruz.
  • Ardından bir şişe maden suyunu ekleyip 1-2 dk. daha ovduktan sonra kapağını kapatıp dolaba kaldırıyorsunuz. Ne kadar çok dinlenirse o kadar yumuşak ve lezzetli bir kalamar yapmış olursunuz. Ama aciliyeti varsa en az 2-3 saat dinlendirmeliyiz.
  • Dinlemiş kalamarımızı yıkamıyor, un karışımını hazırladıktan sonra kalamarları una buluyoruz.
  • Yağımızı tenceremize göre 3-4 parmak kalınlığında olacak şekilde dökün ve kızdırın.
  • Kalamar pişirirken birkaç seferde pişirmeniz yağın soğumasını önler ve kalamarımız sertleşmez.
  • Kızan yağa, una bulanmış kalamarları altın rengi dönene kadar yaklaşık 2 dk. boyunca pişirip alın; fazla tutarsanız lastik gibi olur.
  • Peçete üzerine koyup yağını sürdürün kalamarımız hazır afiyet olsun.

Tarator sos;

  • Rondodan ceviz ve sarımsağı geçirin. Ardından ekmeği ekleyip tekrar rondodan geçirin.
  • Üzerine limon suyu, yoğurt, tuz, zeytinyağını ve mayonezi ekleyip bir kaç kez daha rondodan geçirince sosumuz hazır.

KALAMAR TAVA PÜF NOKTASI NEDİR?

  • Kalamar tavanın sodalı sosta en az 2-3 saat dinlenmesi piştikten sonra yumuşak olmaları için gereklidir.
  • Una bulayıp kızartacağınız kalamarları iyice kızmış yağ içerisinde pişirmeniz tavsiye edilir.
  • Dinlemiş kalamarımızı kesinlikle yıkamıyoruz.

__AFİYET OLSUN__

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