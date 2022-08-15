KORUK SUYU NASIL YAPILIR? Koruk suyu yapımı, tarifi ve malzemeler...

Olgunlaşmamış üzümden elde edilen Koruk suyu üzümlerin ezilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Oldukça sık araştırılan koruk suyu ile ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte koruk suyu tarifi, fadaları ve yapılışı...

KORUK SUYU NEDİR? NASIL YAPILIR?

Ham üzümden elde edilen koruk suyunun ismi de buradan gelmektedi. Olgunlaşmamış üzümün ezilmesiyle elde edilmektedir. Zeytinyağlı yemeklerde sık sık kullanılır. Koruk suyu birden fazla tarif ile elde edilebilmektedir.

KORUK SUYU NASIL YAPILIR? MALZEMELERİ NELER?

- 1 su bardağı su,

- 2 adet salkım koruk,

- 2 tane kuru soğan,

- Tuz

KORUK SUYU YAPIMI

Asmadan koparılan tam olgunlaşmamış üzüm iyice yıkanır. Ardından Mutfak robotundan geçirilir. Ezilen koruklara su takviyesi yapılır. El yardımıyla sıkılan koruklar tülbent veya benzeri bir malzeme ile süzülür. Ardından tuz eklenir. İnce doğranmış soğanlar suya eklenir.

KORUK SUYU NASIL SAKLANIR?

Hazırlanmış olan koruk sularının saklanması mümkündür. Bununla beraber koruk sularının saklanması için cam şişe kullanmak gerekmektedir. Hazırlanan koruk suları; cam şişeler içerisine alınarak, mutlaka olarak buzdolabı içerisinde saklanmalıdır.

KORUK SUYUNUN FAYDALARI NE?

Sindirimi kolaylaştıran koruk suyu hazımsızlığı azaltır. Vücuttaki harareti alır. Toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Ödem oluşması riskini azaltır.Bağışıklığı güçlendirir.

