Büyük Reis!

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki derbiler her zaman büyük seyir zevkine sahne olmuştur. Dün de Akyazı'da nefesleri kesen, gözlerimizin pasının silindiği bir derbi izledik. Orta alanların çok çabuk geçildiği harika hücumlar ve kalecilerin müthiş performanslarına şahitlik ettik. Her iki teknik adam ve saha içindeki futbolcular adeta bir satranç maçı oynadılar. Savic-Vlahovic; Pina-Trossard; Cabral-Cerny; Salah-Rıdvan; Dju- Agbadou eşleşmeleri kıran kırana geçti.



Papara Park'taki derbiye daha iyi başlayan taraf Beşiktaş oldu. Miretti ve Cerny ile gole çok yaklaştı siyahbeyazlılar. Beşiktaş'ın baskı kurduğu anlarda bir geçiş hücumu yakalayan Trabzonspor aradığı golü buldu. Sol kanattan hareketlenen Aral Şimşir, sol çaprazdan Muçi'yi gördü. Muçi'nin şutunda top Nübel'den döndü. Topu çok iyi takip eden Ozan Tufan, harika bir vole ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu golle birlikte Akyazı'da sevinçten yer-gök inledi adeta. İlk yarının son anlarında Trossard'ın vuruşunu Onana harika çıkardı. Dönen topu Murillo tamamladı ama top direkten döndü. Beşiktaş beraberlik golünden oldu. İki takım da ilk yarıda bir derbiden daha fazlasını izlettirdiler. İki takım da birbirinden net pozisyonlara girdiler.



İkinci yarıya beraberliği yakalamak için Beşiktaş ön alan baskısı ile başladı. Siyah-beyazlı takım art arda pozisyonlar da buldu. Cerny ve Trossard bu pozisyonlardan yararlanamadı. Trabzonspor maç boyunca çok iyi savunma yaptı. Özellikle de Nwaiwu ders niteliğinde stoper performansı gösterdi. Nwaiwu hızlı hamleleri, zeka ürünü müdahaleleri ile atom karınca gibiydi. Onana kurtarışları, Nwaiwu mükemmel ötesi performansı ile derbi zaferinde başrol oynadı.



Beşiktaş'ın ikinci yarıda yine baskı kurduğu anlarda ilk golde olduğu gibi yine Trabzonspor hızlı bir geçiş hücumu yakaladı. Başrolde ise Salah ve Franculino Dju vardı. Dju sol kanattan kaptığı topla Salih'i geçip ceza sahasına harika bir orta gönderdi. Dju'nun ortasına iyi vuran dünya yıldızı Muhammed Salah skoru 2-0'a getirdi. Bu golden sonra Trabzonspor farka gidecek pozisyonları da yakaladı. Özellikle 82'de bir pozisyon var ki, karşı karşıya iki pozisyonu Nübel çıkardı. Ardından Muhammed Salah'ın kaçırdığı bir net pozisyon daha var.



Trabzonspor, Galatasaray'dan sonra bir diğer şampiyonluk adayı Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yarışına iyice ağırlığını koydu. Thomas Reis'i alkışlamak lazım. Üç lig, bir Avrupa olmak üzere Trabzonspor'un başında çıktığı dört maçı da kazandı. Hem de Trabzonspor'a mükemmel bir futbol oynatarak. Emek, alın teri ve takım bütünlüğü… Dün bunların hepsi vardı Trabzonspor'da. Bordo-mavililer böyle oynadığı sürece bu takımın sırtı yere gelmez. Beşiktaş'a gelirsek, Beşiktaş da derbide zaman zaman iyi futbol ortaya koydu. Siyah-beyazlılar, net pozisyonlara da girdiler maç boyunca ama Onana yeni harika bir performans ortaya koydu. Beşiktaş dün kaybetti ama oynadığı futbolla şampiyonluk yarışının içinde olacağını gösterdi. Dün Papara Park'ta harika bir derbi izledik. İki takımı da yürekten tebrik etmek lazım.