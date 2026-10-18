Altın gol!

Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra oynanan maç en zor maçtır. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bir maçın yorgunluğu ve yıptarıcılığı, bizim ligimizdeki üç maça bedeldir. Hele uzay takımı Barcelona ile oynadıysanız! Sürekli pas yapan bir takımın ve topun peşinden koşmak Galatasaray'ı oldukça fazla yormuştu. Galatasaray aslında başkente bu tedirginlik ve yorgunlukla gitti. Zorlu maçta üç oyuncu ön plana çıktı. Uğurcan Çakır yaptığı müthiş kurtarışlarla Galatasaray'ı ayakta tuttu. Genç Batrakov, 90 dakika sahada arı gibi çalışarak Galatasaray'ın pas bağlantılarını sağladı. İkinci yarıda oyuna giren Deniz Gül de attığı altın golle Galatasaray'a üç puanı getiren isim oldu. Galatasaray çok zorlandığı maçı kazanmasını bildi. İşte büyük takım refleksi budur. Böylesine zorlu maçları kötü oynasanız bile kazanacaksınız! Yoksa şampiyon olamazsınız.



Galatasaray son dört sezonda bunları yaptığı için şampiyon oluyor. Galibiyet anahtarını kapının üzerinde bırakmadığı için mutlu sona ulaşıyor. Bu arada başkentte Eryaman Stadı'nın ağır zemini özellikle Galatasaray'daki teknik kapasitesi yüksek oyuncuları çok etkiledi. Futbol enteresan bir oyun. Bu sezon en çok net kurtarış yapan kalecilerden biri olan İrfan Can Eğribayat, yediği golde büyük hata yaptı. Bu hata, sonucu belirleyen bir hata oldu.



Galatasaray'a üç puanı getiren bir hata oldu. Dünkü maçta Osimhen etkisiz kaldı. Hatta 17 maç sonra Galatasaray forması altında bir maçta gol ya da asist yapamadı. Aslında Okan Buruk'un ikinci yarıda yaptığı değişiklikler, özellikle de Barış Alper'in yerine Yunus Akgün değişikliği, sarıkırmızılıların sağ kanadını işler hale getirdi. Galatasaray, Yunus girdikten sonra sağ kanattan etkili hücumlar yaptı.



Cimbom'a Deniz Gül ile galibiyeti getiren gol de sağ kanat organizasyonundan geldi. Bu arada Leao'nun oyuna girdikten 16 dakika sonra sakatlanması da büyük talihsizlik! Okan Buruk, dünkü maçta İlkay Gündoğan'a sonunda şans verdi. 61'de Sara'nın yerine Eryaman Stadı'nın çimlerine ayak basan İlkay, iyi niyeti ile mücadele etti. Gençlerbirliği ise maç boyunca Salih Uçan, Diabate, Thalisson ve Gouveia ile girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı. Bu pozisyonların çoğu Uğurcan Çakır'ın ellerinde eridi. Gençlerbirliği'nin yeni hocası Bernd Storck, takımına iyi oyun oynattı ama skoru getirecek hamle yapma konusunda sınıfta kaldı. Galatasaray, başkentte taraftarını coşturacak tahrip gücü yüksek bir oyun ortaya koyamadı ama kazanmasını bildi. Sonuç almasını bildi. Galatasaray, başkentte kazanarak liderliğini sürdürdü ve Barcelona yenilgisinin olumsuz izlerini sildi. Futbolda sonuca yani tabelaya bakılır. Kazanan her zaman haklıdır ve başarılıdır.